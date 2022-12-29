



Главные российские фейки о войне в Украине: чем пугают украинцев

Россия продолжает распространять ряд фейков и мифов о войне против Украины. Их целью является запугивание и попытка вызвать панику среди украинцев.

Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр.



Военная мощь России



Маляр объяснила, что враг часто распространяет этот миф или вызывать панику среди украинцев и заставить принять условия врага.



"Миф призван испугать нас и наших партнеров и принудить к паузе в войне, чтобы получить возможность собрать сил и вооружения. А дальше они начнут все сначала", - сказала она.



Наступление из Беларуси



По словам заместителя министра, этот фейк тоже направлен на устрашение мирного населения Украины и нагнетание паники.



"Эта информационно-психологическая кампания по продвижению нарратива о военном могуществе РФ длится уже долго, однако поставленных целей до сих пор РФ достичь не может, ведь мы вами хорошо информированы", - добавила Маляр.



Тотальная мобилизация



Анна Маляр опровергла этот пропагандистский фейк, распространяемый россиянами. Она напомнила, что мобилизация в Украине идет с первых дней полномасштабной войны.



Обстрелы оккупированных территорий



В Минобороны тоже напомнили о популярном среди россиян фейке о якобы обстрелах со стороны ВСУ временно оккупированных территорий. Однако Маляр отметила, что украинские защитники не обстреливают мирное население.



"Цель - попытаться отвлечь внимание от своих преступных действий и выставить нас якобы террористами. Хочу подчеркнуть, что наши военные очень осторожно выбирают цели для поражения врага. Случаются ситуации, когда даже очень важные цели отменяются из-за того, что существует риск нанести вред гражданскому населению" , – подчеркнула Маляр.



Напомним, 6 декабря российские войска обстреляли оккупированный Донецк, обвинив Украину. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI опубликовал доказательства, свидетельствующие, что именно оккупанты причастны к обстрелу.