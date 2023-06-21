



Глава совета Далият аль-Кармель: ярость в друзских деревнях - на грани интифады



Глава совета Далият аль-Кармель Рафик Халаби дал интервью радио Ynet. Халаби говорил о вчерашних протестах друзов против строительства ветряных турбин на Голанских высотах



Халаби заявил, что "это результат очень большого гнева и ярости от того, что происходит здесь после закона Каминица. Мы находимся в состоянии полного краха отношений".



По его словам, "народ Израиля не понимает, что друзские деревни переживают огромную бурю. Там царит гнев на грани интифады после принятия этого закона. друзов отказываются выслушать. Вы просто живете в двух странах и не понимаете этого - Израиль, евреи и неевреи".



Вчера, 20 июня, друзские протесты парализовали не только Голаны, но и Галилею - среди прочих, друзы перекрыли шоссе №85.

