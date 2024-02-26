



Глава ООН: операция ЦАХАЛа в Рафиахе поставит крест на программах помощи Газе

Полномасштабная военная операция Израиля в Рафиахе нанесет смертельный удар по программам помощи в Газе, где гуманитарная помощь остается "совершенно недостаточной", предупреждает глава ООН.



Выступая перед Советом ООН по правам человека в Женеве, Антониу Гутерриш заявил, что полномасштабное наступление на самый южный город Газы "будет не только ужасающим для более чем миллиона палестинских гражданских лиц, укрывающихся там; оно забьет последний гвоздь в крышку гроба наших программ помощи".



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Гутерриш также выразил сожаление по поводу того, что Совет Безопасности ООН не смог "противостоять" как операции Израиля в Газе, так и вторжению России в Украину, что, по его словам, "возможно, фатально" подорвало его авторитет.



"Отсутствие единства в Совете по поводу вторжения России в Украину и военной операции Израиля в Газе после ужасных террористических атак ХАМАСа 7 октября сильно - возможно, фатально - подорвало его авторитет", - говорит он. "Совет нуждается в серьезной реформе своего состава и методов работы".

