



Глава МО ФРГ сказал, есть ли риск нападения РФ на НАТО

Министр обороны Германии Борис Писториус пока что не видит рисков нападения РФ на одну из стран НАТО.



Соответствующий прогноз он озвучил в интервью Bild.



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"Сейчас я пока что не вижу никакой опасности нападения России на территорию НАТО или партнера НАТО. Но это лишь пока. Никто не знает, будет ли так дальше", - заявил Писториус.



Он напомнил, что сейчас внимание РФ сосредоточено в основном на Украину. В свою очередь министр добавил, что сейчас Германия к большой войне не готова.



"Важен принцип сдерживания, который мы знаем со времен холодной войны. И это было гораздо более предсказуемо, чем ситуация, которую мы имеем сегодня", - добавил он.