



Глава Минздрава: систему здравоохранения нельзя вовлекать в политические споры

Глава Минздрава Моше Арбель выступил против вовлечения системы здравоохранения в политические споры из-за правовой реформы.



По данным Ynet, соответствующее заявление он сделал 19 июля.



"Система здравоохранения не должна быть вовлечена в политические споры. Акция протеста должна проходить на площади или на улице, но не в стенах больниц и не за счет здоровья пациентов", - отметил он.



По словам Арбеля, он гордится тем, что живет в демократической стране, где протест является одним из основных прав граждан, однако он выступает категорически против, чтобы это влияло на жизни пациентов.



Накануне сотни врачей направили письмо председателю Гистадрута медиков Циону Хаги, выступив против возможности объявления забастовки в системе здравоохранения Израиля в связи с правовой реформой.