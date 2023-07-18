



Сотни врачей - против попыток "остановить" систему здравоохранения

Сотни врачей направили письмо председателю Гистадрута медиков профессору Циону Хаги и выступили против возможности объявления забастовки в системе здравоохранения Израиля в связи с правовой реформой. "Мы, большинство членов Гистадрута врачей, шокированы угрозами со стороны руководства Гистадрута "остановить" систему здравоохранения", - говорится в письме.



Подписавшие письмо извинились перед общественностью "за безответственное поведение небольшой и бойкой части наших коллег, которая ведет себя скандально, угрожает забастовкой, исходя из дезинформации, необоснованных заявлений и искаженных интерпретаций. Они вообразили себе размывание демократических характеристик в Израиле и, как следствие, мнимый вред медицине только потому, что в правительство государства были избраны люди с мнением, отличным от их собственного".



Врачи обрушились с резкими словами на своих коллег и написали: "Удивительно видеть, как врачи отказываются от своей медицинской работы во время демонстраций и собраний протеста, нанося при этом прямой вред своим пациентам. Печально видеть, как врачи приносят символы протеста в лечебное пространство и наносят ущерб доверию пациента". По их словам, такие врачи "также создают ложное представление, будто все врачи в государстве Израиль придерживаются одного политического мнения, и очерняют лицо хорошей и честной государственной медицины, которая существует в Израиле".



Врачи подписали свое письмо личным обращением к профессору Циону Хагаю, призывая его "одуматься и прекратить это безумие. Не давайте от нашего имени советов на политическом уровне, не угрожайте гражданам Израиля забастовкой, не причиняйте вреда пациентам вопреки клятве врача. Займитесь медициной и ее развитием - это единственный мандат, который вы получили от нас!"