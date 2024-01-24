



Глава МИД Украины: ситуация на фронте, возможно, серьезнее, чем когда-либо была

Нехватка боеприпасов, систем ПВО и ракет к ним делает ситуацию на фронте в Украине тяжелой, и сейчас она, "возможно, даже более серьезная, чем она была с момента начала российского вторжения почти два года назад".



Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Bild, отметив, что массированный ракетный удар утром 23 января является свидетельством того, что Украине необходимо больше систем противовоздушной обороны и ракет к ним.



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"Хотя Украина значительно увеличила свое производство и будет продолжать это делать, мы по-прежнему видим, что западная оборонная промышленность не способна производить достаточное количество продукции", – заявил глава украинского внешнеполитического ведомства, подчеркнув, что потребности Украины "не отвечают оборонным потребностям" западных стран.