



Глава МИД Чехии предупредил об угрозе, "если Украина падет"

Если Украина падет в этой войне, то Россия окажется на чешской границе.



По данным ČTK, такое предупреждение сделал министр иностранных дел Чехии Ян Липавски.



"Если Украина падет, мы столкнемся с Россией немного ближе - буквально на границах Евросоюза, очень близко к Чехии. Мы не должны этого допустить. Мы должны помнить, что в Украине мы сдерживаем имперскую экспансию России, которая также точит зубы на центральноевропейский регион, на страны Балтии", - сказал он.



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По словам министра, необходимо объяснять обществу необходимость продолжения поддержки Украины на фоне разговоров об усталости от войны.



"Однако, если это правда, что мы устали от собственной безопасности, то мы теряем нашу свободу и суверенитет. Я регулярно говорю всем в Европе, что наш главный вызов – держать РФ как можно дальше от наших границ. Именно на это должна быть направлена наша политика. Дебаты проходят непросто, но мы видим, что в конце концов европейские страны способны прийти к согласию", – подчеркнул он.