



Гидон Саар разрешил публикацию книги Биньямина Нетаниягу



Межминистерский комитет по разрешениям к публикации во главе с министром юстиции Гидоном Сааром разрешил опубликовать автобиографическое произведение лидера Ликуда и бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



Книга называется: “Биби - история моей жизни”.



Ранее Нетаниягу, представляя книгу, поведал о том, что спешил с ее написанием в период эпидемии коронавируса: “Видите ли, я предположительно находился в группе риска, и я себе сказал - надо ее закончить пока я здесь, а то может быть и поздно”.



Это - четвертая книга Нетаниягу. В 80-90-х годах он выпустил три книги о войне с террором: “Место под солнцем”, “Война с террором” и “Терроризм: как Запад может победить”.



“Биби - история моей жизни” - первая книга, написанная Нетаниягу за последние 25 лет.

















