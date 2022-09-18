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Гидон Саар разрешил публикацию книги Биньямина Нетаниягу
18.09.2022 11:02 Аркадий Бочаровский

Гидон Саар разрешил публикацию книги Биньямина Нетаниягу


Межминистерский комитет по разрешениям к публикации во главе с министром юстиции Гидоном Сааром разрешил опубликовать автобиографическое произведение лидера Ликуда и бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Книга называется: “Биби - история моей жизни”.

Ранее Нетаниягу, представляя книгу, поведал о том, что спешил с ее написанием в период эпидемии коронавируса: “Видите ли, я предположительно находился в группе риска, и я себе сказал - надо ее закончить пока я здесь, а то может быть и поздно”.

Это - четвертая книга Нетаниягу. В 80-90-х годах он выпустил три книги о войне с террором: “Место под солнцем”, “Война с террором” и “Терроризм: как Запад может победить”.

“Биби - история моей жизни” - первая книга, написанная Нетаниягу за последние 25 лет.








 

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