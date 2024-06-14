



Германия выделила мощный пакет помощи Украине: HIMARS, IRIS-T и бронетехника

Германия выделила для Украины новый пакет военной помощи. Он включает в себя системы ПВО IRIS-T, реактивные системы залпового огня HIMARS и танки Leopard 1. Об этом сообщает правительство Германии.



Новый пакет помощи включает:

10 танков Leopard 1A1 и боеприпасы к ним;

20 гусеничных машин пехоты Marder и боеприпасы;

зенитно-ракетный комплекс среднего радиуса действия IRIS-T SLM;

зенитно-ракетный комплекс малого радиуса IRIS-T SLS;

три реактивных артиллерийских системы HIMARS;

два мостоукладчика BEAVER

две бронированные инженерные машины Dachs;

бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2;

4 машины разминирования Wisent 1 с запасными частями;

16 топливозаправщиков;

Также Германия в новом пакете помощи передаст боеприпасы, стрелковое оружие и 4 млн патронов, средства для разминирования и обезвреживания снарядов, лодки, три системы AMPS для защиты вертолетов, а также IT-оборудования.Германия является одним из лидеров по оказанию Украине военной помощи. Берлин передал украинской армии системы ПВО, танки, бронированную технику, снаряды разных калибров и другое военное оборудование. Кроме того, в Германии проходят учения для украинских военных.