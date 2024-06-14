Германия выделила мощный пакет помощи Украине: HIMARS, IRIS-T и бронетехника
Германия выделила для Украины новый пакет военной помощи. Он включает в себя системы ПВО IRIS-T, реактивные системы залпового огня HIMARS и танки Leopard 1. Об этом сообщает правительство Германии.
Новый пакет помощи включает:
- 10 танков Leopard 1A1 и боеприпасы к ним;
- 20 гусеничных машин пехоты Marder и боеприпасы;
- зенитно-ракетный комплекс среднего радиуса действия IRIS-T SLM;
- зенитно-ракетный комплекс малого радиуса IRIS-T SLS;
- три реактивных артиллерийских системы HIMARS;
- два мостоукладчика BEAVER
- две бронированные инженерные машины Dachs;
- бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2;
- 4 машины разминирования Wisent 1 с запасными частями;
- 16 топливозаправщиков;
Германия является одним из лидеров по оказанию Украине военной помощи. Берлин передал украинской армии системы ПВО, танки, бронированную технику, снаряды разных калибров и другое военное оборудование. Кроме того, в Германии проходят учения для украинских военных.