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Германия выделила мощный пакет помощи Украине: HIMARS, IRIS-T и бронетехника
14.06.2024 14:36 Раиса Вовк

Германия выделила мощный пакет помощи Украине: HIMARS, IRIS-T и бронетехника

Германия выделила для Украины новый пакет военной помощи. Он включает в себя системы ПВО IRIS-T, реактивные системы залпового огня HIMARS и танки Leopard 1. Об этом сообщает правительство Германии.

Новый пакет помощи включает:

  • 10 танков Leopard 1A1 и боеприпасы к ним;
  • 20 гусеничных машин пехоты Marder и боеприпасы;
  • зенитно-ракетный комплекс среднего радиуса действия IRIS-T SLM;
  • зенитно-ракетный комплекс малого радиуса IRIS-T SLS;
  • три реактивных артиллерийских системы HIMARS;
  • два мостоукладчика BEAVER
  • две бронированные инженерные машины Dachs;
  • бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2;
  • 4 машины разминирования Wisent 1 с запасными частями;
  • 16 топливозаправщиков;
Также Германия в новом пакете помощи передаст боеприпасы, стрелковое оружие и 4 млн патронов, средства для разминирования и обезвреживания снарядов, лодки, три системы AMPS для защиты вертолетов, а также IT-оборудования.

Германия является одним из лидеров по оказанию Украине военной помощи. Берлин передал украинской армии системы ПВО, танки, бронированную технику, снаряды разных калибров и другое военное оборудование. Кроме того, в Германии проходят учения для украинских военных. 

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