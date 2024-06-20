



Иберийская рысь больше не находится на грани вымирания

Дела иберийской рыси идут в гору. Чуть более двух десятилетий назад эта остроухая дикая кошка была на грани исчезновения, но в четверг Международный союз охраны природы заявил, что этот вид больше не находится под угрозой исчезновения.



Согласно последней версии Красной книги МСОП, благодаря успешным усилиям по сохранению популяции это животное, обитающее в Испании и Португалии, теперь едва ли можно отнести к уязвимым видам.



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В 2001 году на Пиренейском полуострове насчитывалось всего 62 взрослых иберийских рыси - средних размеров, пестро-коричневых кошек с характерными заостренными ушами и парой похожих на бороду хохолков на морде. Исчезновение этого вида тесно связано с исчезновением его основной добычи - европейского кролика, а также с деградацией среды обитания и деятельностью человека.



По данным WWF, при низкой плотности кроликов иберийская рысь также поедает уток, молодых оленей и куропаток. Взрослой рыси требуется около одного кролика в день, но матери нужно поймать около трех, чтобы прокормить своих детенышей.

Забили тревогу, и начались проекты по разведению, реинтродукции и охране, а также по восстановлению таких мест обитания, как густые леса, средиземноморские кустарники и пастбища. Спустя более чем два десятилетия, в 2022 году, в заповедниках на юге Испании и Португалии насчитывалось 648 взрослых особей. Последняя перепись, проведенная в прошлом году, показала, что взрослых и молодых особей насчитывается более 2 000, сообщили в МСОП.



"Это действительно огромный успех, экспоненциальный рост численности популяции", - сказал Крейг Хилтон-Тейлор, глава отдела Красной книги МСОП, в интервью The Associated Press.



Одним из ключевых факторов восстановления популяции стало внимание к популяции кроликов, которая пострадала от изменений в сельскохозяйственном производстве. По словам Хилтон-Тейлор, их восстановление привело к постоянному росту популяции рыси.



"Это - самое большое восстановление популяции кошачьих, когда-либо достигнутое, является результатом активного сотрудничества между государственными органами, научными учреждениями, НПО, частными компаниями и членами сообщества, включая местных землевладельцев, фермеров, егерей и охотников", - говорится в заявлении Франсиско Хавьера Сальседо Ортиса, координатора финансируемого ЕС проекта LIFE Lynx-Connect.



МСОП также сотрудничал с местными общинами, чтобы повысить осведомленность о важности иберийской рыси в экосистеме, что помогло снизить смертность животных в результате браконьерства и убийства на дорогах. По данным WWF, в 2014 году 22 животных были убиты автомобилями.



С 2010 года более 400 иберийских рысей были реинтродуцированы в некоторые районы Португалии и Испании, и теперь они занимают не менее 3320 квадратных километров, что больше, чем 449 квадратных километров в 2005 году.



"Прежде чем выпустить рысь на волю, мы должны продумать все до мелочей, и каждые четыре года или около того мы пересматриваем протоколы", - говорит Рамон Перес де Айала, руководитель проекта Всемирного фонда дикой природы по изучению видов животных в Испании. WWF - одна из неправительственных организаций, участвующих в проекте.

Хотя последнее обновление Красной книги дает надежду другим видам, оказавшимся в такой же ситуации, рысь еще не избавилась от опасности, говорит Хилтон-Тейлор.



Самая большая неопределенность заключается в том, что будет с кроликами - животными, уязвимыми для вспышек вирусов, а также других заболеваний, которые могут передаваться от домашних животных.



"Нас также беспокоят проблемы, связанные с изменением климата, как среда обитания будет реагировать на изменение климата, особенно на усиление воздействия пожаров, как мы наблюдали в Средиземноморье в последние год-два", - говорит Хилтон-Тейлор.



Исследование 2013 года предупредило, что иберийская рысь может вымереть в течение следующих 50 лет из-за последствий изменения климата.



На следующей неделе МСОП выпустит более широкое обновление Красной книги, которая служит барометром биоразнообразия, сообщает Reuters.

