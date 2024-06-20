



Марк Рютте станет следующим генеральным секретарем НАТО

Кандидатура уходящего премьер-министра Нидерландов была утверждена после семи месяцев предвыборной кампании.



Марк Рютте станет следующим генеральным секретарем НАТО после того, как все 32 члена альянса согласились с тем, что уходящий премьер-министр Нидерландов сменит Йенса Столтенберга.



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После того, как во вторник его кандидатуру одобрили Венгрия и Словакия, в четверг свою поддержку Рютте подтвердила Румыния, а румынский президент Клаус Йоханнис снял свою кандидатуру на пост главы НАТО.



На заседании Высшего совета национальной обороны Йоханнис заявил, что уведомил союзников по НАТО о снятии своей кандидатуры.



Рютте возглавит НАТО в критический момент. Его новая работа начнется 2 октября, чуть более чем за месяц до выборов в США, которые определят судьбу военного альянса, служившего в Восточной Европе самым успешным средством сдерживания агрессивной России. Бывший президент США Дональд Трамп, нынешний кандидат от республиканцев, пообещал остаться в НАТО, но пригрозил сократить американскую помощь Украине в случае переизбрания.



Наблюдатели, однако, считают Рютте "шептуном Трампа", благодаря его способности заключать сделки с политиками разных взглядов, даже заслужив похвалу тогдашнего президента США: "Мне нравится этот парень!".



Утверждение Рютте также означает, что вопрос о преемственности будет решен до июля, когда лидеры НАТО отправятся в Вашингтон, чтобы отметить 75-летие альянса.



Рютте долго добивался должности главы НАТО. Он ведет предвыборную кампанию с ноября прошлого года.

Рютте критиковали за недостаточно активную работу по привлечению поддержки стран Восточной Европы, которые ставили под сомнение его поддержку российского проекта газопровода "Северный поток - 2" до 2014 года.



Рютте также постоянно не удавалось довести расходы на оборону Нидерландов до установленного НАТО целевого показателя в 2 % ВВП на протяжении всего 14-летнего премьерства пятой по величине экономики ЕС. Согласно последним данным НАТО, в этом году Нидерланды, наконец, достигнут этой цели.



Выбор Рютте также стал результатом затянувшегося процесса, в ходе которого срок полномочий Столтенберга продлевался четыре раза.



В 2017 году союзники решили продлить срок полномочий генерального секретаря до конца сентября 2020 года. В 2019 году они перенесли эту дату на сентябрь 2022 года. Вторжение России в Украину стало причиной еще одного продления, которое должно было продлиться до сентября 2023 года. В июле прошлого года союзники по НАТО согласились продлить срок пребывания Столтенберга на посту генерального секретаря на год.



"Я очень уверен, что альянс найдет хорошего преемника", - сказал Столтенберг в интервью POLITICO на прошлой неделе.

