



СМИ: Ради Украины США отложат поставки систем Patriot другим государствам

Правительство США в четверг, 20 июня, намерено остановить все открытые заказы на системы противовоздушной обороны Patriot и ракеты-перехватчики к ним, пока Украина не будет иметь достаточного количества этих ПВО для защиты от воздушных атак России. Об этом сообщили три человека, которые знакомы с этим решением, пишет издание Financial Times.



Собеседники сообщили, что об этом решении Штаты объявят в четверг, 20 июня. Это произойдет после того, как президент Джо Байден заявил на прошлой неделе в Италии, что он добился обязательств по поставке дополнительных систем противовоздушной обороны в Украину - они будут включать батареи Patriot.



Байден заявил, что пять стран согласились отправить Patriot и другие системы противовоздушной обороны в Украину, и что другим странам, ожидающим поставки американских систем, придется подождать, потому что "все, что у нас есть, пойдет в Украину, пока их потребности не будут удовлетворены".



Говоря рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским после подписания 10-летнего соглашения по безопасности на полях саммита G7 в Апулии, Байден добавил, что Киев начнет получать больше систем "относительно быстро".



Заявление США закрепит обязательства Байдена перед Киевом и гарантирует, что Украина получит системы Patriot, необходимые для защиты городов и критически важной инфраструктуры, сообщили изданию два человека, знакомых с этим решением.



Среди стран, у которых открыты заказы на будущую поставку систем Patriot, – Польша, Румыния и Германия. Испания также имеет открытый заказ на пусковые установки Patriot, а коалиция стран НАТО в январе разместила заказ на 1000 ракет Patriot.



Напомним, накануне сообщалось, что Соединенные Штаты не смогут поставить Швейцарии ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot в предполагаемые сроки, потому что отдают приоритет в новых поставках Украине.