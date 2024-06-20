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У Кушанашвили нашли еще и рак, - СМИ
20.06.2024 17:39 Алина Груднева

У Кушанашвили нашли еще и рак, - СМИ

У известного музыкального критика Отара Кушанашвили, экстренно госпитализированного из-за целого "букета" болезней, нашли еще и рак. 

Об этом сообщает SHOT.

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Уточняется, что у телеведущего нашли злокачественную опухоль брюшной полости. Его начали оперировать.

Ранее медики также поставили ему еще несколько дигнозов. Речь идет о циррозе печени, непроходимости кишечника, панкреатите. Кроме того, у журналиста есть проблемы с сердцем после инсульта.

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