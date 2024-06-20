



У Кушанашвили нашли еще и рак, - СМИ

У известного музыкального критика Отара Кушанашвили, экстренно госпитализированного из-за целого "букета" болезней, нашли еще и рак.



Об этом сообщает SHOT.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Уточняется, что у телеведущего нашли злокачественную опухоль брюшной полости. Его начали оперировать.



Ранее медики также поставили ему еще несколько дигнозов. Речь идет о циррозе печени, непроходимости кишечника, панкреатите. Кроме того, у журналиста есть проблемы с сердцем после инсульта.