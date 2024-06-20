



ЕС: угрозы "Хезболлы" в адрес Кипра – угроза всем странам ЕС

Представитель исполнительной власти Европейского союза заявил, что любая угроза в адрес Кипра - это угроза в адрес 26 других стран-членов блока.



Питер Стано сделал это заявление в ответ на вопрос об угрозе лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы, что Кипр может быть вовлечен в более широкий конфликт, если островное государство позволит Израилю использовать свои порты и аэропорты для обстрела Ливана.



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Стано заявил, что ЕС полностью поддерживает Кипр и что торговый блок находится в контакте с "рядом партнеров в регионе", включая Ливан и "Хезболлу", с целью деэскалации напряженности.



В последние годы Кипр поддерживает все более тесные отношения с Израилем, что было вызвано открытием подводных месторождений природного газа в водах между двумя соседями. Кипр принимал у себя совместные израильско-кипрские военные учения, но не участвовал ни в каких военных операциях.



Пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимбиотис повторил, что любые предположения о том, что Кипр - либо через свою инфраструктуру, либо через территорию - будет участвовать в какой-либо военной операции в Ливане, "абсолютно беспочвенны".

