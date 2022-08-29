



Германия предложит повышенную компенсацию семьям жертв теракта в Мюнхене

По словам высокопоставленного немецкого чиновника, ожидается, что правительство Германии предложит повышенную финансовую компенсацию семьям 11 израильских спортсменов, убитых террористами во время Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



В Германии надеются, что в результате предложения семьи согласятся посетить церемонию, посвященную 50-летию трагедии, которая состоится на следующей неделе.



Источник отметил, что разрыв между требованиями семей и первоначальным предложением настолько велик, что ему трудно поверить, что они смогут прийти к соглашению.