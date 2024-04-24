



Германия и Британия углубляют оборонные связи, объединяясь в поддержке Украины

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и канцлер Германии Олаф Шольц договорились о более тесном сотрудничестве в области обороны в среду, при этом оба лидера заявили, что Европа должна объединиться для поддержки Украины против России.



Британский лидер приветствовал более тесные связи с Германией на следующий день после того, как объявил о намерении увеличить расходы на оборону до 2,5 % ВВП в год к 2030 году, что, по его словам, стало вызовом для других европейских стран последовать его примеру.



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По данным британского правительства, стороны объявили о планах по разработке 155-мм колесных артиллерийских систем с дистанционным управлением гаубицами (RCH 155) и обсудили сотрудничество по энергетическим проектам, включая немецкие инвестиции в энергетику.



"Мы взяли на себя обязательство создать новые рамки для нашего сотрудничества в области обороны, и мы немедленно расширяем наше промышленное сотрудничество", - сказал Сунак на пресс-конференции, стоя рядом с Шольцем.



"И вместе мы будем продолжать оказывать непоколебимую поддержку нашим украинским друзьям, столько, сколько потребуется".



После того как их приветствовал военный оркестр, исполнявший национальные гимны обеих стран, заглушаемые криками "За Свободную Палестину" горстки демонстрантов, оба лидера стремились подчеркнуть свою долгосрочную поддержку Украины.



Но на вопрос о том, что Германия отклонила предложение о поставке Киеву крылатых ракет "Таурус", Шольц защитил свое решение, заявив, что ни одна страна не поставила столько систем обороны, сколько Германия, но в отношении "Тауруса" его мнение не изменится.



"Возможно, я могу выразить надежду, что другие страны, у которых есть системы Patriot, еще раз подумают, могут ли они выделить одну систему для Украины на фоне всех других проблем безопасности", - сказал он.



Германия возглавила призывы к членам военного альянса НАТО и другим странам активизировать поставки систем ПВО, которые, по словам президента Владимира Зеленского, крайне необходимы для защиты Украины от российских бомбардировок.



Ранее в этом месяце Германия заявила, что поставит Украине систему ПВО Patriot американского производства и зенитные ракеты, чтобы помочь ей отразить растущие российские атаки на энергетическую инфраструктуру.

