



Герцог открыл первый в истории COP27 израильский павильон

Президент Ицхак Герцог открыл израильский павильон на климатической конференции в Шарм-эль-Шейхе.

Это первый павильон страны в истории COP27.

Герцог возглавляет израильскую делегацию, в которую также входят министр охраны окружающей среды Тамар Зандберг, министр просвещения Ифат Шаша-Битон, министр инноваций, науки и технологий и министр регионального сотрудничества, а также представители МИД, частного сектора, ученые и другие.

Израильский павильон представляет технологии и возможности в сфере водных ресурсов, сельского хозяйства, погоды, возобновляемых источников энергии, защиты лесов и многого другого.

"Израильский павильон важен по нескольким причинам. Во-первых, это ясное доказательство растущей вовлеченности Израиля в вопрос климата", - сказал Герцог.

По его словам, кризисы, в том числе климатический, создают возможности.