Герцог открыл первый в истории COP27 израильский павильон
Президент Ицхак Герцог открыл израильский павильон на климатической конференции в Шарм-эль-Шейхе.
Это первый павильон страны в истории COP27.
Герцог возглавляет израильскую делегацию, в которую также входят министр охраны окружающей среды Тамар Зандберг, министр просвещения Ифат Шаша-Битон, министр инноваций, науки и технологий и министр регионального сотрудничества, а также представители МИД, частного сектора, ученые и другие.
Израильский павильон представляет технологии и возможности в сфере водных ресурсов, сельского хозяйства, погоды, возобновляемых источников энергии, защиты лесов и многого другого.
"Израильский павильон важен по нескольким причинам. Во-первых, это ясное доказательство растущей вовлеченности Израиля в вопрос климата", - сказал Герцог.
По его словам, кризисы, в том числе климатический, создают возможности.
"Израиль привержен глобальной борьбе с изменением климата. Я говорил об этом на своих встречах с лидерами, в частности, с премьер-министром Великобритании, королем Иордании, президентом ОАЭ и другими. Я хочу сказать вам, что это вопрос, который не только экзистенциален для всех нас; это также вопрос, который стоит над политикой и над границами, и, возможно, это единственный вопрос, который может объединить человечество", - подчеркнул Герцог.