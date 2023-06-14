



Генсек НАТО: Уже есть решение об обучении украинских пилотов

Несколько стран-членов НАТО уже приняли решение об обучении украинских пилотов на западных истребителях. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



"Есть решение. Уже несколько членов НАТО поддержали, это было после консультаций, что начнется обучение пилотов. Этот вопрос будет рассматриваться и завтра после встречи контактной группы (речь о "Рамштайне" - ред.)", - рассказал Столтенберг.



Он также отметил, что после решения всех вопросов, которые связаны с обучением украинских пилотов, НАТО перейдет к обсуждению передачи истребителей Украине.



Отметим, что союзники Украины долгое время отказывались обсуждать обучение наших пилотов на западных истребителях, поскольку это предусматривало бы соответствующие поставки в дальнейшем.



Но после того, как в мае президент США Джо Байден поддержал такую инициативу, вопрос обучения пилотов стал одним из главных.



Сейчас союзники хотят проводить тренировки пилотов Украины на F-16. По информации СМИ, Дания хочет начать обучение уже в августе.



При этом недавно премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что наша страна отобрала группы пилотов, которые будут обучаться в Британии.



Тема тренировок должна стать ключевой в ходе встречи министров обороны стран-союзников Украины в формате "Рамштайн", которая пройдет завтра, 15 июня.