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Гендиректор минобороны встретился с греческими коллегами
01.12.2022 17:23 Алина Груднева

Гендиректор минобороны встретился с греческими коллегами

Генеральный директор министерства обороны Израиля Амир Эшель встретился с министром обороны Греции Николаосом Панайотопулосом и начальником штаба греческих вооруженных сил Константиносом Флоросом.

 
Их встреча состоялась в рамках рабочего визита генерал-майора запаса в Афины.
 
Эшель обсудил с коллегами глобальные и региональные события, последствия войны в Украине и стремление обеих стран принять меры для обеспечения стабильности на Ближнем Востоке. 
 
Они подчеркнули важность тесного сотрудничества в сфере безопасности между двумя странами и намерение расширять его, в том числе в сфере взаимных закупок и совместных учений.

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