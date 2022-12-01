



Гендиректор минобороны встретился с греческими коллегами

Генеральный директор министерства обороны Израиля Амир Эшель встретился с министром обороны Греции Николаосом Панайотопулосом и начальником штаба греческих вооруженных сил Константиносом Флоросом.

Их встреча состоялась в рамках рабочего визита генерал-майора запаса в Афины.

Эшель обсудил с коллегами глобальные и региональные события, последствия войны в Украине и стремление обеих стран принять меры для обеспечения стабильности на Ближнем Востоке.

Они подчеркнули важность тесного сотрудничества в сфере безопасности между двумя странами и намерение расширять его, в том числе в сфере взаимных закупок и совместных учений.