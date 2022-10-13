



Гендиректор МИД: возможна совместная церемония с Ливаном по поводу соглашения

Израиль и Ливан могут провести совместную церемонию подписания соглашения о демаркации морской границы.

Такое мнение выразил генерального директора МИД Алон Ушпиз в комментарии Network 2.

"Я считаю, что будет совместная церемония между Израилем и Ливаном", - отметил он.