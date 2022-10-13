Гендиректор МИД: возможна совместная церемония с Ливаном по поводу соглашения
Израиль и Ливан могут провести совместную церемонию подписания соглашения о демаркации морской границы.
Такое мнение выразил генерального директора МИД Алон Ушпиз в комментарии Network 2.
"Я считаю, что будет совместная церемония между Израилем и Ливаном", - отметил он.
Когда может состояться церемония, не уточняется. Ожидается, что сегодня президент Ливана Мишель Аун официально объявит об одобрении Бейрутом проекта соглашения.