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Габриелюс Ландсбергис: Нам не нужен новый Перл-Харбор
31.12.2023 13:40 MIGnews.com

Габриелюс Ландсбергис: Нам не нужен новый Перл-Харбор

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Запад может повторить исторические ошибки в вопросе военной помощи Украине, и призвал союзников не ждать "эффекта Перл-Харбора". Об этом Ландсбергис написал в соцсети Х.


"Мы уже 25 лет занимаемся откладыванием и пытаемся сдержать империализм Путина диалогом и дипломатией, пока он продолжает игнорировать границы и равняет с землей города.

Проблема российского империализма не исчезла в 2014 году, и для большинства стран восточного фланга НАТО "было ясно, что следующая фаза вторжения будет дороже и страшнее".

"Так и случилось. Когда Россия вновь напала, война неожиданно стала проблемой настоящего. И снова мы думаем, что можем что-то решить, отложив проблему "на завтра". Но предпосылки не изменились - имперские реваншистские амбиции России останутся".

“Следующая фаза войны, которую приведет Россия, может быть нацелена не только против Украины, Грузии или Молдовы, но и против одной из стран НАТО, и цена отражения такой агрессии будет еще больше”.
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"Мы можем подождать то, что я называю "эффектом Перл-Харбора" – поворотного момента в истории, когда проблемы будущего вдруг становятся проблемой настоящего, но с очень увеличенной ценой решения. Или же мы можем смотреть на это как проблему настоящего и начать решать ее сейчас. Мы на грани повторения исторических ошибок".

 

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