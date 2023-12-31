



Габриелюс Ландсбергис: Нам не нужен новый Перл-Харбор

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Запад может повторить исторические ошибки в вопросе военной помощи Украине, и призвал союзников не ждать "эффекта Перл-Харбора". Об этом Ландсбергис написал в соцсети Х.

For nearly 25 years we have been kicking can down the road, trying to contain Putin's imperialism with dialogue and diplomacy while he continues to ignore borders and flatten cities. 🧵👇 — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) December 30, 2023

"Мы уже 25 лет занимаемся откладыванием и пытаемся сдержать империализм Путина диалогом и дипломатией, пока он продолжает игнорировать границы и равняет с землей города.Проблема российского империализма не исчезла в 2014 году, и для большинства стран восточного фланга НАТО "было ясно, что следующая фаза вторжения будет дороже и страшнее"."Так и случилось. Когда Россия вновь напала, война неожиданно стала проблемой настоящего. И снова мы думаем, что можем что-то решить, отложив проблему "на завтра". Но предпосылки не изменились - имперские реваншистские амбиции России останутся".“Следующая фаза войны, которую приведет Россия, может быть нацелена не только против Украины, Грузии или Молдовы, но и против одной из стран НАТО, и цена отражения такой агрессии будет еще больше”."Мы можем подождать то, что я называю "эффектом Перл-Харбора" – поворотного момента в истории, когда проблемы будущего вдруг становятся проблемой настоящего, но с очень увеличенной ценой решения. Или же мы можем смотреть на это как проблему настоящего и начать решать ее сейчас. Мы на грани повторения исторических ошибок".