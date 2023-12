Габриелюс Ландсбергис: Нам не нужен новый Перл-Харбор

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Запад может повторить исторические ошибки в вопросе военной помощи Украине, и призвал союзников не ждать "эффекта Перл-Харбора". Об этом Ландсбергис написал в соцсети Х.

For nearly 25 years we have been kicking can down the road, trying to contain Putin's imperialism with dialogue and diplomacy while he continues to ignore borders and flatten cities. 🧵👇