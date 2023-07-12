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Французам будут компенсировать стоимость ремонта одежды и обуви
12.07.2023 21:19 Ирина Демьянова

Французам будут компенсировать стоимость ремонта одежды и обуви

Правительство Франции объявило о программе субсидирования, призванной поощрять людей нести одежду и обувь в ремонт вместо того, чтобы покупать новую. Это должно уменьшить количество текстильных отходов, сообщает BBC.

Французская правительственная программа предусматривает, что с октября владельцам одежды и обуви автоматически будут компенсировать от 6 до 25 евро за их ремонт. Продлится инициатива пять лет, на нее заложено 154 миллионов евро.

Заместитель министра экологии Франции Беранжер Куйяр указала, что в стране ежегодно выбрасывается 700 тысяч тонн одежды. Она отметила, что правительство стремится бороться с так называемой быстрой модой и поощрять потребителей покупать более качественные товары и ремонтировать их.
Кроме того, программа позволит создать и обеспечить новые рабочие места в текстильном секторе, отметила Куйяр.

Также инициатива правительства Франции предусматривает, что с 2024 года швейная промышленность будет придерживаться новых правил маркировки, которые подробно описывают влияние каждой вещи на окружающую среду.
 

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