



Французам будут компенсировать стоимость ремонта одежды и обуви

Правительство Франции объявило о программе субсидирования, призванной поощрять людей нести одежду и обувь в ремонт вместо того, чтобы покупать новую. Это должно уменьшить количество текстильных отходов, сообщает BBC.



Французская правительственная программа предусматривает, что с октября владельцам одежды и обуви автоматически будут компенсировать от 6 до 25 евро за их ремонт. Продлится инициатива пять лет, на нее заложено 154 миллионов евро.



Заместитель министра экологии Франции Беранжер Куйяр указала, что в стране ежегодно выбрасывается 700 тысяч тонн одежды. Она отметила, что правительство стремится бороться с так называемой быстрой модой и поощрять потребителей покупать более качественные товары и ремонтировать их.

Кроме того, программа позволит создать и обеспечить новые рабочие места в текстильном секторе, отметила Куйяр.



Также инициатива правительства Франции предусматривает, что с 2024 года швейная промышленность будет придерживаться новых правил маркировки, которые подробно описывают влияние каждой вещи на окружающую среду.

