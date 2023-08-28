



Франция запретит ношение мусульманской одежды в школах

В школах Франции запретят ношение абайа — длинное, обычно черное традиционное арабское женское платье с рукавами, которое мусульманки одевают в общественных местах.



Об этом решении заявил министр национального образования Габриэль Атталь, сообщает телеканал France 24.



Этот шаг должен положить конец спорам вокруг одежды, которую носят некоторые учащиеся.



"Я решил, что больше не стоит носить абайа в школе", - сказал Атталь.



Министр решил, что посещение школы в абайа было "религиозным жестом, направленным на проверку сопротивления Республики светской святыне, которую школа должна составлять".



"Если вы заходите в класс, вы не можете определить религию учащихся, глядя на них", - добавил он.



Напомним, во Франции, согласно закону от 15 марта 2004 года, "в школах, колледжах и государственных средних школах, ношение знаков или одежды, с помощью которых учащиеся проявляют религиозную принадлежность, запрещено".





