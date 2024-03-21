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Фон дер Ляйен просит Финляндию подготовить ЕС к войне
21.03.2024 13:58 MIGnews.com

Фон дер Ляйен просит Финляндию подготовить ЕС к войне

Европейская комиссия попросила бывшего президента Финляндии подготовить доклад о том, как повысить гражданскую и оборонную готовность Европы.

"Мы знаем, что амбиции президента России Владимира Путина не заканчиваются на Украине", - заявила председатель Комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая вместе с бывшим президентом Финляндии Саули Ниинистё. 

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Заявление прозвучало в преддверии саммита лидеров ЕС, который состоится в четверг и на котором одной из главных тем будет оборона.

В Финляндии "готовность к обороне - это не только забота военных, это забота всех", - сказала она, добавив: "Нам есть чему поучиться у Финляндии. Это особый образ мышления, и я считаю, что мы должны перенять его в Европе... Люди могут быть готовы ко всем чрезвычайным ситуациям, включая военные, гибридные угрозы и стихийные бедствия".

В докладе, который должен быть представлен осенью этого года, "рассматривается обычная оборона и оборонная позиция Европейского союза, при этом, конечно, очень четко соблюдается тот факт, что вся организация войск находится в компетенции стран-членов", - сказала фон дер Ляйен.

Финляндия имеет более 1300 километров границы с Россией и очень внимательно следит за войной в Украине. Ниинистё сказал, что один из уроков этого конфликта заключается в том, что "война изменилась... она стала обычной, но, с другой стороны, в ней участвуют беспилотники и кибернетическое воздействие, это очень большая комбинация".

Мы надеемся, что "найдем как можно больше аспектов, чтобы гарантировать нашу безопасность", - сказал он.
 

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