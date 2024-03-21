Фон дер Ляйен просит Финляндию подготовить ЕС к войне
Европейская комиссия попросила бывшего президента Финляндии подготовить доклад о том, как повысить гражданскую и оборонную готовность Европы.
"Мы знаем, что амбиции президента России Владимира Путина не заканчиваются на Украине", - заявила председатель Комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая вместе с бывшим президентом Финляндии Саули Ниинистё.
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Заявление прозвучало в преддверии саммита лидеров ЕС, который состоится в четверг и на котором одной из главных тем будет оборона.
В Финляндии "готовность к обороне - это не только забота военных, это забота всех", - сказала она, добавив: "Нам есть чему поучиться у Финляндии. Это особый образ мышления, и я считаю, что мы должны перенять его в Европе... Люди могут быть готовы ко всем чрезвычайным ситуациям, включая военные, гибридные угрозы и стихийные бедствия".
В докладе, который должен быть представлен осенью этого года, "рассматривается обычная оборона и оборонная позиция Европейского союза, при этом, конечно, очень четко соблюдается тот факт, что вся организация войск находится в компетенции стран-членов", - сказала фон дер Ляйен.
Финляндия имеет более 1300 километров границы с Россией и очень внимательно следит за войной в Украине. Ниинистё сказал, что один из уроков этого конфликта заключается в том, что "война изменилась... она стала обычной, но, с другой стороны, в ней участвуют беспилотники и кибернетическое воздействие, это очень большая комбинация".
Мы надеемся, что "найдем как можно больше аспектов, чтобы гарантировать нашу безопасность", - сказал он.