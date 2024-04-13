



Финляндия закроет морские пункты пропуска на границе с Россией

С 15 апреля Финляндия вводит новые ограничения на границе с Россией. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба РФ.

Сайменский канал будет закрыт для прогулочных судов. На неопределенный срок закроются морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио.МВД Финляндии и раньше заявляло о возможности такого развития событий, объясняя данный шаг необходимостью предотвращения нелегальной миграции морем.Финляндия приняла решение не возобновлять работу пропускных пунктов на сухопутной границе с Россией. Ваалимаа, Вартиус, Иматра, Куусамо, Ниирала, Нуйямаа, Райя-Йосепи и Салла будут закрыты бессрочно, до “особого распоряжения”.Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года из-за неконтролируемого потока беженцев с Ближнего Востока и Африки, которые без шенгенских виз прибывали со стороны России и просили убежища.