



Финляндия, Швеция и Норвегия создадут транспортный коридор для войск НАТО

Норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре после встречи со шведским коллегой Ульфом Кристерссоном и президентом Финляндии Александром Стуббом выступил с общим заявлением. Три страны Северной Европы — Финляндия, Швеция и Норвегия — договорились о создании военно-транспортного коридора для быстрой переброски солдат и военной техники НАТО.



Коридор пройдет через северные территории трех стран и позволит в короткие сроки перебрасывать войска из норвежских портов на восточную границу Финляндии.



“Тот факт, что Норвегия, Швеция и Финляндия теперь входят в НАТО, полезен для безопасности Норвегии, северных стран и их союзников... Раньше мы думали об оси Север — Юг, теперь больше думаем об оси Запад — Восток”, — отметил Стёре. Он также добавил, что поскольку все три страны теперь входят в НАТО, они могут сотрудничать в области обороны “на совершенно ином уровне”.





