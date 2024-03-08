



Финляндия присоединится к защите свободы судоходства в Красном море

Финляндия отправит семь своих солдат для участия в операциях по защите свободы судоходства в Красном море.



Информацию об этом подтвердила канцелярия премьер-министра страны.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Соответствующее заявление было сделано после того, как ранее из-за атаки хуситов погибли два моряка в Аденском заливе.



Из-за атак поддерживаемой Ираном группировки многие компании были изменить маршруты следования кораблей, что ударило по карманам перевозчиков и нарушило цепочку поставок товаров. А цена страхования семидневного путешествия по Красному морю поднялась на сотни тысяч долларов.