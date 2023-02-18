



Филиппины "не потеряют ни пяди" территории - президент Маркос

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил в субботу, что страна "не потеряет ни пяди" своей территории. Это заявление прозвучало на фоне продолжающейся напряженности с Пекином в Южно-Китайском море.



На этой неделе Филиппины выразили протест тому, что они назвали "агрессивными действиями" Пекина, которые разожгли давний территориальный спор из-за Южно-Китайского моря.



"Эта страна не потеряет ни пяди своей территории. Мы продолжим отстаивать нашу территориальную целостность и суверенитет в соответствии с нашей конституцией и международным правом. Мы будем работать с нашими соседями, чтобы обеспечить безопасность наших народов", - заявил Маркос.



Недавние действия Китая были предприняты всего через месяц после государственного визита Маркоса в Пекин, где две страны обязались мирно разрешать споры и укреплять сотрудничество.