



Европарламентарии: ЕС должен поддерживать российскую демократическую оппозицию

Российское государство и лично Владимир Путин несут уголовную и политическую ответственность за смерть своего самого сильного оппонента Алексея Навального, считают евродепутаты.



Европейский парламент решительно осуждает убийство Алексея Навального и оказывает полную поддержку Юлии Навальной в ее стремлении продолжить его дело. В резолюции, принятой в четверг, 29 февраля они подчеркивают, что вся уголовная и политическая ответственность за его смерть лежит на российском государстве и, в частности, на его президенте Владимире Путине, который должен понести ответственность.



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Депутаты Европарламента предупреждают, что убийство Алексея Навального является еще одним признаком усиливающихся и систематических репрессий в России, и требуют проведения независимого и прозрачного международного расследования его убийства, чтобы раскрыть правду, обеспечить ответственность и добиться справедливости.



Политическая система России контролируется, говорится в резолюции, консолидированным авторитарным режимом с безудержной коррупцией, который использует подтасованные выборы как видимость демократии и концентрирует всю власть в руках Владимира Путина.



"Поддержите демократическую оппозицию в России", говорят евродепутаты



Подчеркивая, что народ России нельзя путать с "поджигающим войны, автократическим и клептократическим режимом Кремля", евродепутаты выражают солидарность со всеми теми в России и за ее пределами, кто, несмотря на целенаправленные жестокие репрессии и тяжелые личные последствия, продолжает находить в себе мужество говорить правду.



Алексей Навальный олицетворяет собой борьбу за свободу России и за демократию в России своей мечтой о "Прекрасной России будущего", говорят евродепутаты, призывая ЕС и его государства-члены продолжать проявлять неизменную солидарность и активно поддерживать независимое российское гражданское общество и демократическую оппозицию.



Они также призывают государства-члены активизировать усилия по поиску реальных путей освобождения тех, кто страдает от тюремного заключения и репрессий, особенно больных или политических заключенных, подвергшихся пыткам, включая вариант возможного обмена заключенными.

