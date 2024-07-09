



Еврокомиссия о "миротворце" Орбане: его никто не просил

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана никто не просил становиться "миротворцем" в войне в Украине.



Такое заявление сделал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге, комментируя "мирную миссию" венгерского премьера.



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"Вы говорите о посредничестве. Но когда речь идет о посредничестве, то это предполагает, что обе стороны просят вас быть посредником. Это заложено в само понятие посредничества. Насколько мне известно, ни одна из сторон, по меньшей мере Украина, не просила его быть посредником", – отметил он.



По словам Мамера, чтобы положить конец агрессии в отношении Украины, нужно, чтобы РФ прекратила войну, которую развязала.