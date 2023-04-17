



Еще 2400 переживших Холокост получили государственную помощь в 2022 году

В течение 2022 года было открыто около 2400 новых дел о переживших Холокост, получающих юридическую помощь от Министерства юстиции, в том числе сотни блокадников Ленинграда, которые впервые были признаны пережившими Холокост и начали получать ежемесячное пособие.



Кроме того, за последний год активизировалась деятельность по оказанию правовой помощи пережившим Холокост, присоединившимся к партизанам во время Второй мировой войны, помогающая им реализовать свои права и получать финансовую помощь.



Всем пережившим Холокост или тем, кто контактирует с ними, настоятельно рекомендуется связаться с отделом юридической помощи Министерства юстиции, чтобы убедиться, что они получают все права, которых они заслуживают.