



ЕС обсудит "последствия" отказа Израиля от создания палестинского государства

Европейский союз (ЕС) рассматривает возможные "последствий" для Израиля, если он продолжит выступать против создания палестинского государства под руководством премьер-министра Биньямина Нетаниягу, сообщила в воскресенье газета Financial Times.



Этот вопрос будет обсуждаться на запланированной на понедельник, 22 января, встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС, поскольку поддержка еврейского государства ослабевает на фоне растущего числа жертв среди мирного населения в Газе.



Нетаниягу неоднократно выступал против идеи создания палестинского государства в Газе, несмотря на давление со стороны ЕС и Соединенных Штатов и их президента Джо Байдена.



По данным жителей Газы, 25 000 человек погибли с тех пор, как Израиль начал свою воздушную и наземную кампанию после зверств, совершенных ХАМАС 7 октября. Однако эти цифры практически невозможно проверить, поскольку ХАМАС контролирует Министерство здравоохранения Газы.











