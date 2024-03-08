



Эрдоган заявил, что не будет добиваться переизбрания в 2028 году

Многолетний президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не будет добиваться переизбрания, когда его нынешний президентский срок закончится в 2028 году.



По словам Эрдогана, муниципальные выборы, которые пройдут в этом месяце, станут последними, когда он будет стоять у руля. Следующие муниципальные выборы состоятся только в 2030 году. В последний раз Эрдоган побеждал на перевыборах в прошлом году.



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70-летний Эрдоган занимает пост президента с 2014 года, а до этого в течение десяти лет был премьер-министром.

