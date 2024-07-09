Эрдоган - союзникам НАТО: не втягивайтесь в войну в Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предостерег союзников по НАТО от втягивания в войну в Украине.
Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.
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"Разрабатывая шаги в поддержку Украины, мы также сохраняем нашу принципиальную позицию не делать НАТО стороной в войне", - сказал Эрдоган.
По его словам, приверженность и поддержка Турцией территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины "известна всем".