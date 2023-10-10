



Эрдоган: отправка авианосца США к берегам Израиля приведет к резне

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил опасения из-за отправки ударной авианосной группы США к берегам Израиля.



Он считает, что это может к "резне".



"Что американский авианосец делает у побережья Израиля? Что он собирается делать? Они захватят Газу, нанеся удары по прилегающим районам, и начнут совершать серьезные массовые убийства", — сказал он.



Также Эрдоган раскритиковал блокаду Газы, заявив, что отключение электричества и воды противоречит правам человека.