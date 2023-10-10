Новости » Политика
Эрдоган: отправка авианосца США к берегам Израиля приведет к резне
10.10.2023 20:14 Алина Груднева

Эрдоган: отправка авианосца США к берегам Израиля приведет к резне

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил опасения из-за отправки ударной авианосной группы США к берегам Израиля.

Он считает, что это может к "резне".

"Что американский авианосец делает у побережья Израиля? Что он собирается делать? Они захватят Газу, нанеся удары по прилегающим районам, и начнут совершать серьезные массовые убийства", — сказал он.

Также Эрдоган раскритиковал блокаду Газы, заявив, что отключение электричества и воды противоречит правам человека.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы