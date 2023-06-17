



Эрдоган не разрешил ставить себе памятник

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от памятника самому себе, который собирался установить оппозиционный мэр города Болу.



Оппозиционный мэр города Болу от партии кемалистов Танджу Озджан, прославившийся своими неординарными инициативами, незадолго до второго тура президентских выборов в Турции на спор пообещал, что в случае переизбрания Эрдогана он установит ему памятник.



“Если Эрдоган снова выиграет выборы, я поставлю огромный памятник в самом видном месте города Болу”, – заявил он.



В начале июня Танджу Озджан пообещал, что сдержит слово и возведет памятник Эрдогану в районе, в котором турецкий президент получил наибольшую поддержку. В ответ Эрдоган запретил строить памятник себе, заявив, что государственные служащие должны выделяться "не строительством статуй, а своей эффективностью".



“Целесообразнее потратить эти деньги на помощь нуждающимся гражданам города Болу”, – считает выигравший выборы президент.