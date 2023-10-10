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Эмоциональное выступление Байдена в поддержку Израиля: главные тезисы
10.10.2023 21:51 Алина Груднева

Эмоциональное выступление Байдена в поддержку Израиля: главные тезисы

Президент США Джо Байден выступил с эмоциональным обращением на фоне последних событий в Израиле.

Он жестко осудил террористические организации за атаки на Еврейское Государство и пообещал оказывать поддержку Иерусалиму.

Основные тезисы из выступления Байдена:

- США поддерживают Израиль. Будут отправлены дополнительные силы в случае необходимости. В срочном порядке с Конгрессом будет проработано выделение средств на нужды Израиля.

- ХАМАС = ДАИШ. ХАМАС не защищает палестинский народ, а использует гражданских в качестве живого щита. Его единственная цель - истребление евреев.

- США окажут любую поддержку Израилю. Обеспечим страну достаточным количеством зенитных ракет - перехватчиков для того, чтобы тот мог защитить своих граждан. Это - безопасность для всего мира.

-  Обращение к любому государству и организации - даже не думайте атаковать Израиль! Израиль обязан ответить на зверства.

- Пообещал Нетаниягу, что США дадут быстрый и решительный ответ.

- ХАМАС убил американцев и граждан других стран. Террористы удерживают американцев в Газе в качестве заложников.

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