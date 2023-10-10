



Эмоциональное выступление Байдена в поддержку Израиля: главные тезисы

Президент США Джо Байден выступил с эмоциональным обращением на фоне последних событий в Израиле.



Он жестко осудил террористические организации за атаки на Еврейское Государство и пообещал оказывать поддержку Иерусалиму.



Основные тезисы из выступления Байдена:



- США поддерживают Израиль. Будут отправлены дополнительные силы в случае необходимости. В срочном порядке с Конгрессом будет проработано выделение средств на нужды Израиля.



- ХАМАС = ДАИШ. ХАМАС не защищает палестинский народ, а использует гражданских в качестве живого щита. Его единственная цель - истребление евреев.



- США окажут любую поддержку Израилю. Обеспечим страну достаточным количеством зенитных ракет - перехватчиков для того, чтобы тот мог защитить своих граждан. Это - безопасность для всего мира.



- Обращение к любому государству и организации - даже не думайте атаковать Израиль! Израиль обязан ответить на зверства.



- Пообещал Нетаниягу, что США дадут быстрый и решительный ответ.



- ХАМАС убил американцев и граждан других стран. Террористы удерживают американцев в Газе в качестве заложников.