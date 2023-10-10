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Байден: ХАМАС = ДАИШ, мы вмешаемся в случае необходимости
10.10.2023 21:36 Алина Груднева

Байден: ХАМАС = ДАИШ, мы вмешаемся в случае необходимости

Президент США Джо Байден прокомментировал зверства террористов ХАМАСа, которые те устроили в Израиле.

Он сравнил ХАМАС с ДАИШ.

"Израиль имеет право и обязанность защищать себя и реагировать на нападения. Мы готовы вмешаться в случае необходимости", - сказал он.

Байден предостерег любую третью страну или организацию от попыток воспользоваться обострением в Израиле. Он также объявил о намерении в срочном порядке проработать с Конгрессом выделение дополнительных средств Израилю.

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