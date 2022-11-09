



Элькин: Махане Мамлахти расформирована не будет



Министр по делам Иерусалима зеэв Элькин утром 9 ноября дал интервью радио Галей ЦАХАЛ.





Хотя Элькин и его друзья не будут рекомендовать Лапида, в Махане Мамлахти будут продолжать сотрудничать с ним: "У нас нет проблем с сотрудничеством с "Еш Атид", мы делали это в течение последнего года и будем делать это и в оппозиции. Нам не нужно критиковать поведение Лапида во время выборов - это делает каждый комментатор".



По поводу возможности расформирования Махане Мамлахти и выхода из него партий Кахоль Лаван и Тиква Хадаша министр Элькин сказал: "Мы работали вместе на выборах, и у нас есть намерения работать как единая фракция и в Кнессете. Мы продолжаем работать как единая группа".