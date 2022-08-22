



Экс-премьера Пакистана Имрана Хана обвиняют в терроризме

В Пакистане правоохранительные органы возбудили уголовное дело против экс-премьера, председателя партии "Движение за справедливость" Имрана Хана по закону о борьбе с терроризмом.



Согласно информации Associated Press, 69-летнего Хана обвиняют в попытке запугать судью и старших офицеров полиции после его выступления на митинге в Исламабаде.



Ему также инкриминируют намерение спровоцировать беспорядки и террор.



Стоит напомнить, что в апреле этого года парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру Имран Хану и отправил его в отставку.