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Экс-премьера Пакистана Имрана Хана обвиняют в терроризме
22.08.2022 08:52 Александр Юзовский

Экс-премьера Пакистана Имрана Хана обвиняют в терроризме

В Пакистане правоохранительные органы возбудили уголовное дело против экс-премьера, председателя партии "Движение за справедливость" Имрана Хана по закону о борьбе с терроризмом.

Согласно информации Associated Press, 69-летнего Хана обвиняют в попытке запугать судью и старших офицеров полиции после его выступления на митинге в Исламабаде.

Ему также инкриминируют намерение спровоцировать беспорядки и террор.

Стоит напомнить, что в апреле этого года парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру Имран Хану и отправил его в отставку. 

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