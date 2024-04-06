Новости » Политика
Экс-премьер Британиии: идея относительно Израиля безумна
06.04.2024 12:27 Алина Груднева

Экс-премьер Британиии: идея относительно Израиля безумна

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает безумном идею его правительства о введении оружейного эмбарго в отношении Израиля.

Такое заявление он опубликовал в своей колонке в The Daily Mail.


Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Я возражаю не против лицемерия. Это подразумевается: хорошие, умные, добрые люди в этой стране, которые на самом деле готовы отобрать у Израиля средства защиты своих граждан от Хамаса",  - сказал он.

По словам Джонсона, ХАМАС использует смерть и страдания своих собственных граждан, максимизируя их боль и горе.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы