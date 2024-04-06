



Экс-премьер Британиии: идея относительно Израиля безумна

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает безумном идею его правительства о введении оружейного эмбарго в отношении Израиля.



Такое заявление он опубликовал в своей колонке в The Daily Mail.





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"Я возражаю не против лицемерия. Это подразумевается: хорошие, умные, добрые люди в этой стране, которые на самом деле готовы отобрать у Израиля средства защиты своих граждан от Хамаса", - сказал он.



По словам Джонсона, ХАМАС использует смерть и страдания своих собственных граждан, максимизируя их боль и горе.

