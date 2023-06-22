



Экс-конкурента Эрдогана могут кинуть за решетку

Бывшего кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу, который выступал в качестве главного конкурента президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, может быть приговорен к тюремному заключению.



По данным Cumhuriyet, об этом рассказал его адвокат Джелал Челик.



По его словам, против Кылычдароглу подано 28 исков, которые были переданы в прокуратуру Анкары.



По какому вопросу против него могут выдвинуть обвинения, не раскрывается. По неподтвержденным данным, истцом может быть сам Эрдоган.