



Экс-главы минобороны осудили Нетаниягу за неразбериху с Галантом

Бывшие министры обороны Израиля осудили премьер-министра Биньямина Нетаниягу за неразбериху с увольнением нынешнего главы оборонного ведомства Йоава Галанта.



Председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц объявил, что главе правительства нужно немедленно объявить, что он не увольняет Галанта на фоне угрозы в сфере безопасности.



"Гражданам Израиля нужен министр обороны. Не когда-то там в будущем. А именно сейчас", — подчеркнул он.



Также с критикой выступил председатель НДИ Авигдор Либерман, который занимал пост министра обороны в период с 2016 по 2018 год.



"Нет ничего более пагубного для спецслужб, чем нестабильность и неопределенность в отношении министра обороны, который полностью сосредоточен на вопросах безопасности", — отметил он.



Также заявления появились после того, как канцелярия премьер-министра объявила, что Нетаниягу отложил решение об официальном увольнении Галанта из-за сохраняющейся напряженности в сфере безопасности.