



Офис премьер-министра: увольнение Галанта отложено из-за проблем с безопасностью

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отложил решение об официальном увольнении министра обороны Йоава Галанта из-за сохраняющейся напряженности в сфере безопасности,сообщила Канцелярия премьер-министра.



На прошлой неделе Нетаниягу объявил, что уволил Галанта после того, как министр призвал правительство прекратить судебную реформу. Несмотря на это заявление, вызвавшее массовые протесты, вынудившие правительство принять рекомендацию Галанта, министр обороны остался у руля.



Телевизионные репортажи в пятницу показали, что ведутся переговоры о том, чтобы Галант извинился за высказывания и заявил о своей лояльности премьер-министру, чтобы сохранить свою должность. Согласно сообщениям, Галант готов извиниться за несвоевременность своих замечаний, но не более того.



В воскресенье Галант предупредил Иран и поддерживаемую Ираном террористическую группировку “Хизбалла”, что Израиль не потерпит никаких попыток причинить вред стране или ее гражданам после серии авиаударов в Сирии, которые сирийское правительство приписало Израилю.



В ответ на сообщение канцелярии премьер-министра, предшественники Галанта раскритиковали Нетаниягу. В частности, председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц объявил, что главе правительства нужно немедленно объявить, что тот не увольняет Галанта на фоне угрозы в сфере безопасности.



Аналогичное заявление сделал председатель НДИ Авигдор Либерман, подчеркнув, что в нынешней ситуации Израилю необходим действующий глава оборонного ведомства, поскольку "нет ничего более пагубного, чем нестабильность и неопределенность".