



Дуда не ждет, что Путин на страны НАТО нападет

Российская Федерация ни на одну страну Североатлантического альянса не нападет. Уверенность в этом высказал президент Польши Анджей Дуда. Он не верит в нападение России, потому как "верит в оборонительную способность" стран, входящих в НАТО.



Впрочем, Дуда заметил, что есть одно условие – эти страны должны быть сильными.



"На сильных вы не нападаете – вы нападаете на слабых. На тех нападаете, кого можно легко победить. Я думаю, если бы Владимир Путин знал, что ждет его и его армию в Украине, он бы не напал на Украину", – заявил Анджей Дуда в интервью Fakt.



А пока польский лидер сомневается в "способностях" российского президента, правительство ФРГ подготовило сценарий вероятного нападения РФ на Германию, которое, как считают немцы, может заключаться в четырех этапах.

