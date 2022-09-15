



Драма в Ликуде: Аюб Кара очень обиделся и ушел из политики

Бывший министр связи и влиятельный функционер Ликуда , представитель друзской общины Аюб Кара объявил о своем решении уйти из политики.



Месяц назад Кара участвовал в праймериз. В Ликуде, однако, решили передвинуть Кара на 44-е место в списке, что вряд ли обеспечит ему прохождение в 25-й Кнессет.



Кара заявил: "Моя надежда была продвинуться на естественное 28-е место в списке Ликуда - и выполнить обещание, данное мне тысячам друзских солдат и офицеров. В свете подобного отношения ко мне и к представляемой мною благородной общине, я принял решение уйти из политики”.