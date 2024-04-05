



До конца 2024 года спецтрибунал для Путина уже будет создан

Спецтрибунал для российского диктатора Владимира Путина и властной верхушки России с большой вероятностью будет создан до конца 2024 года. Об этом заявил еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс, сообщает DW.



По его словам, сейчас рассматривается два основных варианта по трибуналу: международный трибунал на основе многостороннего соглашения или упрощенное решение - на основе двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы.



"Кроме того, в ЕС была создана новая система передачи судопроизводства. Так, если в Украине продолжается уголовный процесс, в том числе по преступлению агрессии, то его можно перенести в такой спецтрибунал", - заявил Рейндерс.



Также известно, что Нидерланды предложили провести спецтрибунал в Гааге.



Напомним, что десятки стран входят в группу, работающую над созданием специального трибунала для привлечения РФ за совершенные преступления в Украине.