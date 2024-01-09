



Для сдерживания РФ: Швеция отправляет в Латвию сотни военных

Швеция намерена усилить границы стран НАТО, чтобы вложить свой вклад для сдерживания РФ.



По словам премьер-министра страны Ульфа Кристерссона, будет отправлено в Латвию 800 военных.



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Он подчеркнул, что шведское правительство решило отправить сокращенный батальон в составе сил НАТО под руководством Канады в Латвии.



Кристерссон добавил, что не будет ждать ратификации членства его страны в НАТО. По его словам, РФ пытается дестабилизировать всю Европу с помощью угроз, дезинформации и кибератак, а Швеция имеет уникальный военный потенциал как в воздухе, так и под водой, а также разведывательные возможности и закаленных солдат.