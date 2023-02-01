



Для решения проблемы загранпаспортов бюро МВД будут работать до полуночи



Чтобы решить проблему очередей за паспортами, генеральный директор Министерства внутренних дел объявил в Комитете Кнессета по внутренним делам, что ряд бюро МВД будет открыт до полуночи.



После того, как на заседании комитета выяснилось, что около миллиона израильтян ожидают получения паспорта, генеральный директор министерства внутренних дел Ронен Перец объявил, что офисы бюро по делам населения и иммиграции в крупных городах будут открыты с 16:00 до полуночи. Очереди в эти часы будут заниматься только выдачей паспортов, чтобы решить эту проблему.



По данным Центра исследований и информации Кнессета, в ходе последней проверки за январь 2023 года время ожидания приема в центре и на юге страны составляет в среднем около шести месяцев, а на севере - около четырех месяцев. План Управления народонаселения, рассчитанный как на ближайшие, так и на долгосрочные решения, в первую очередь направлен на сокращение времени ожидания приема до месяца, а времени получения паспорта - примерно до трех недель. В будущем планируется сократить время ожидания приема к врачу до двух-трех недель, как это было до эпидемии короны, а время получения паспорта - до 14 дней.



В ближайшей перспективе Управление намерено перевести сотрудников из разных отделов в отдел, обеспечивающий обслуживание клиентов в бюро, ускорить продолжительность приема каждого клиента, премировать дополнительные смены и набрать новых сотрудников в сокращенном порядке. Кроме того, возможность использования заграничного паспорта будет продлена до конца 2023 года, а также будет усовершенствована система управления приемами, которая в настоящее время ведется каждым бюро отдельно и не позволяет синхронизировать и маршрутизировать приемы в соответствии с потребностями клиента.